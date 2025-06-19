В России предрекли резкий рост цен на жилье в новостройках

Ранее «Москва 24» сообщила, что Госдума приняла поправку в закон «Об ипотеке». Предполагается, что она упростит оформление прав на жилье, купленное за счет средств маткапитала. Теперь гражданин будет вправе распоряжаться таким жильем по своему усмотрению без согласия банка даже тогда, когда ипотека еще не погашена.