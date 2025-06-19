В России предрекли резкий рост цен на жилье в новостройках

Цены на жилье в новостройках могут значительно вырасти уже в этом году. Такой прогноз озвучил в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» специалист в сфере недвижимости Руслан Сырцов.
— Думаю, во втором полугодии 2025 года новостройки Москвы могут подорожать в среднем на 10−12%. Рост цен окажется еще выше, если российские власти утвердят расширение семейной ипотеки на семьи с детьми до 14 лет и новое увеличение лимитов в рамках данной программы, — считает риелтор.
По словам эксперта, такая ситуация может сложиться на фоне смягчения денежно-кредитной политики Центробанка и, соответственно, большей доступности ипотечных кредитов для россиян в перспективе.
По данным «Известий», рост средней стоимости квадратного метра квартир в новостройках России за прошедший год оказался в три раза выше, чем на вторичном рынке.
Ранее «Москва 24» сообщила, что Госдума приняла поправку в закон «Об ипотеке». Предполагается, что она упростит оформление прав на жилье, купленное за счет средств маткапитала. Теперь гражданин будет вправе распоряжаться таким жильем по своему усмотрению без согласия банка даже тогда, когда ипотека еще не погашена.