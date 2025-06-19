Россиян предупредили о возможном возгорании и гаджетов на солнце

— Аккумуляторы особенно чувствительны к перегреву, так как при высоких температурах начинаются необратимые процессы: разрушаются активные вещества, ускоряется деградация электролита. Это может привести к вздутию корпуса, потере емкости и даже к тепловому разгону и воспламенению, — предупредил эксперт.