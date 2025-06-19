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Россиян предупредили о возможном возгорании и гаджетов на солнце

IT-эксперт Шутов: оставленные на солнце гаджеты могут воспламениться.

Источник: Комсомольская правда

В жаркую погоду гаджеты не рекомендуется оставлять под прямыми солнечными лучами — смартфоны и планшеты могут перегреться и даже воспламениться, об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил IT-эксперт Василий Шутов.

— Аккумуляторы особенно чувствительны к перегреву, так как при высоких температурах начинаются необратимые процессы: разрушаются активные вещества, ускоряется деградация электролита. Это может привести к вздутию корпуса, потере емкости и даже к тепловому разгону и воспламенению, — предупредил эксперт.

Он уточнил, что перегрев негативно сказывается на других компонентах смартфона. Длительное воздействие высокой температуры может вызвать сбои в работе, замедление работы, самопроизвольные перезагрузки, а в некоторых случаях — необратимые повреждения микросхем.

По данным 360.ru, специалисты советуют меньше пользоваться устройством в жару, а обычный чехол заменить на модель с охлаждающим элементом.

Ранее телеканал «Царьград» предупредил, что если смартфон начал греться в режиме ожидания, быстро разряжаться или наблюдается увеличение фонового трафика, это может свидетельствовать о запуске вредоносных процессов, в том числе связанных с передачей данных на внешние серверы.