Россиян предупредили о возможном возгорании и гаджетов на солнце

В жаркую погоду гаджеты не рекомендуется оставлять под прямыми солнечными лучами — смартфоны и планшеты могут перегреться и даже воспламениться, об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил IT-эксперт Василий Шутов.
— Аккумуляторы особенно чувствительны к перегреву, так как при высоких температурах начинаются необратимые процессы: разрушаются активные вещества, ускоряется деградация электролита. Это может привести к вздутию корпуса, потере емкости и даже к тепловому разгону и воспламенению, — предупредил эксперт.
Он уточнил, что перегрев негативно сказывается на других компонентах смартфона. Длительное воздействие высокой температуры может вызвать сбои в работе, замедление работы, самопроизвольные перезагрузки, а в некоторых случаях — необратимые повреждения микросхем.
По данным 360.ru, специалисты советуют меньше пользоваться устройством в жару, а обычный чехол заменить на модель с охлаждающим элементом.
Ранее телеканал «Царьград» предупредил, что если смартфон начал греться в режиме ожидания, быстро разряжаться или наблюдается увеличение фонового трафика, это может свидетельствовать о запуске вредоносных процессов, в том числе связанных с передачей данных на внешние серверы.