Тренер Франк посоветовал мужчинам тренировки для повышения потенции

Некоторые виды тренировок способны повысить тестостерон, а значит положительно сказаться на мужском половом здоровье. Таким мнением в разговоре с изданием «Газета.Ru» поделился тренер Илья Франк.
— Приседания в раме или жим ногами, становая тяга, жим лежа, жим плечами и тяги в наклоне, упражнения на проработку мышц тазового дна благоприятно влияют на работу предстательной железы у мужчин. Все эти способы позволяют поддержать уровень тестостерона в необходимой пропорции, — считает эксперт.
Он также рекомендовал добавить упражнения на гибкость и мобильность, медитации — это позволяет снизить гормон стресса — кортизол, который в высоких количествах способен снижать уровень тестостерона.
Ранее 360.ru сообщил, что все чаще россияне стали заниматься сайклом — это тренировка, которая имитирует велогонку в условиях спортивного зала. Данный формат подходит как новичкам, так и опытным спортсменам.
А вот бег, напротив, подходит не всем, передает RT. Для тех, кто только начинает заниматься спортом, быстрая ходьба является более эффективным методом похудения, чем бег.