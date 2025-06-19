Тренер Франк посоветовал мужчинам тренировки для повышения потенции

— Приседания в раме или жим ногами, становая тяга, жим лежа, жим плечами и тяги в наклоне, упражнения на проработку мышц тазового дна благоприятно влияют на работу предстательной железы у мужчин. Все эти способы позволяют поддержать уровень тестостерона в необходимой пропорции, — считает эксперт.