«Наши врут даже в таком»: депутат Рады обвинил Ермака во лжи о встрече с Рубио

Поводом для обвинений стала публикация Politico от 19 июня, в которой сообщалось, что полноценная встреча Ермака и Рубио была отменена, а их общение ограничилось «случайной» встречей в коридоре. 4 июня Ермак заявлял в соцсети X, что провел переговоры с Рубио, обсудив ситуацию на фронте и необходимость усиления системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины, передает РИА Новости.