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«Наши врут даже в таком»: депутат Рады обвинил Ермака во лжи о встрече с Рубио

Находящийся под стражей депутат Верховной рады Александр Дубинский обвинил главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака во лжи относительно его встречи с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом Дубинский заявил в своем Telegram-канале.

Находящийся под стражей депутат Верховной рады Александр Дубинский обвинил главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака во лжи относительно его встречи с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом Дубинский заявил в своем Telegram-канале.

— В Politico вышла критическая статья про Ермака, в которой описана встреча с Рубио. Помните бравые фоточки? Так вот — встречи не было. Наши врут даже в таком, — написал Дубинский.

Поводом для обвинений стала публикация Politico от 19 июня, в которой сообщалось, что полноценная встреча Ермака и Рубио была отменена, а их общение ограничилось «случайной» встречей в коридоре. 4 июня Ермак заявлял в соцсети X, что провел переговоры с Рубио, обсудив ситуацию на фронте и необходимость усиления системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины, передает РИА Новости.

Помимо этого, стало известно, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак вызывает сильное раздражение у высокопоставленных американских лиц. Об этом в четверг, 19 июня, сообщил портал Politico со ссылкой на украинских и американских чиновников.

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