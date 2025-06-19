Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, содержащийся в СИЗО по делу о госизмене, обвинил главу офиса Зеленского Андрея Ермака во лжи о якобы состоявшейся встрече с государственным секретарем США Марко Рубио.
«В Politico вышла критическая статья про Ермака, в которой описана встреча с Рубио. Помните бравые фоточки? Так вот — встречи не было. Наши врут даже в таком», — возмутился Дубинский в Telegram-канале.
19 июня агентство Politico информировало, что запланированная встреча Ермака с Рубио была отменена в последний момент, однако украинскому чиновнику все же удалось случайно пересечься с американским политиком в коридоре.
Накануне нардеп Дубинский признал, что киевский главарь Владимир Зеленский потерпел поражение в конфликте с Россией. Депутат акцентировал, что политика Зеленского привела к краху страны.