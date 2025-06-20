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Что можно и нельзя делать в Федотов день 20 июня, который называют Страж

Собрали приметы и запреты на 20 июня, когда отмечают Федотов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 20 июня вспоминает святого Феодота Анкирского. В народе принято праздновать Федотов день. Вместе с тем есть еще одно название — Федот Страж. Считается, что с 20 июня начинали купаться в водоемах и не боялись плохих последствий по причине того, что святой был покровителем купающихся.

Что нельзя делать 20 июня.

Не следует ругаться с родными и близкими. Согласно приметам, конфликт может затянуться надолго. Запрещено жаловаться на судьбу, так как ситуация может только усугубиться. А еще не следует рассказывать о своих планах. Предки верили, что они не реализуются.

Что можно делать 20 июня.

По традиции, с названной даты начинали купаться в водоемах. Кроме того, было принято ходить на рыбалку. Как правило, первую пойманную рыбу отпускали для хорошего клева.

Согласно приметам, голуби, которые прячутся в солнечный день, указывают на ухудшение погоды. В том случае, если нет росы, то ждали дождей.

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