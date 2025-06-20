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Народный календарь. Почему на Знамения, 23 июня, нужно ходить в баню

23 июня православные чтут память священномученика Тимофея Прусского, епископа.

23 июня православные чтут память священномученика Тимофея Прусского, епископа.

В старину считалось, что в этот день случается много природных явлений, которые служат предзнаменованием чего-либо. Отсюда пошло название праздника в этот день — Знамения.

Чтобы отогнать от себя нечистую силу на Знамения, было принято париться в бане, купаться в прудах и реках, добавляя в воду полынь, ромашку или папоротник.

В этот день нельзя в одиночестве сидеть дома. Необходимо выбраться на природу, сходить к кому-то в гости или пригласить друзей к себе домой. Считалось, что таким образом удача, благополучие и счастье будут возле человека весь год.

Нельзя в эту дату злиться, ссориться, гневаться, ругать кого-то, выяснять отношения, повышать голос — от такого человека удача отвернется и начнутся проблемы в профессиональной деятельности.

Приметы погоды:

Если пауков не видно, то погода в скором времени поменяется.

Курица хвостом машет — к скорым осадкам.

Коль вороны нахохлились — жди непогоду.

Если во время грозы белые тучи идут перед синими, то пойдет град.

Именины отмечают: Ян, Тимофей, Павел, Александр, Алексей, Антонина, Василий, Иван, Макар, Николай, Петр, Семен.