Народный календарь. Почему на Знамения, 23 июня, нужно ходить в баню

23 июня православные чтут память священномученика Тимофея Прусского, епископа.
В старину считалось, что в этот день случается много природных явлений, которые служат предзнаменованием чего-либо. Отсюда пошло название праздника в этот день — Знамения.
Чтобы отогнать от себя нечистую силу на Знамения, было принято париться в бане, купаться в прудах и реках, добавляя в воду полынь, ромашку или папоротник.
В этот день нельзя в одиночестве сидеть дома. Необходимо выбраться на природу, сходить к кому-то в гости или пригласить друзей к себе домой. Считалось, что таким образом удача, благополучие и счастье будут возле человека весь год.
Нельзя в эту дату злиться, ссориться, гневаться, ругать кого-то, выяснять отношения, повышать голос — от такого человека удача отвернется и начнутся проблемы в профессиональной деятельности.
Приметы погоды:
Если пауков не видно, то погода в скором времени поменяется.
Курица хвостом машет — к скорым осадкам.
Коль вороны нахохлились — жди непогоду.
Если во время грозы белые тучи идут перед синими, то пойдет град.
Именины отмечают: Ян, Тимофей, Павел, Александр, Алексей, Антонина, Василий, Иван, Макар, Николай, Петр, Семен.