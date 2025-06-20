День чайных покупок и День мыльных пузырей: какие праздники отмечают в России и мире 20 июня

20 июня в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День чайных покупок, День мыльных пузырей и День «Возьмите свою собаку на работу».
День чайных покупок.
В День чайных покупок принято вдумчиво и трепетно покупать чай, серьезно относясь к выбору сорта и марки. Можно приобрести не один чай, а сразу несколько, чтобы дома с друзьями и родными устроить дегустацию всех видов этого напитка.
День мыльных пузырей.
В День мыльных пузырей в детских садах проводятся мастер-классы по созданию мыльных пузырей своими руками. Также в этот праздник проходят лекции об истории мыльных пузырей и игры и конкурсы с ними. Например, «Самый большой мыльный пузырь» или «Поймай мыльный пузырь».
День «Возьмите свою собаку на работу».
Инициатором Дня «Возьмите свою собаку на работу» стала американская компания по присмотру за домашними животными Pet Sitters International. Цель этого праздника — повысить осведомленность о пользе взаимодействия с животными и мотивировать людей брать собак из приюта. Организаторы рассчитывали, что те работники, у которых нет животных, увидят, насколько здорово и полезно иметь собаку, что захотят взять себе питомца из приюта.