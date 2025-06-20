День чайных покупок и День мыльных пузырей: какие праздники отмечают в России и мире 20 июня

Инициатором Дня «Возьмите свою собаку на работу» стала американская компания по присмотру за домашними животными Pet Sitters International. Цель этого праздника — повысить осведомленность о пользе взаимодействия с животными и мотивировать людей брать собак из приюта. Организаторы рассчитывали, что те работники, у которых нет животных, увидят, насколько здорово и полезно иметь собаку, что захотят взять себе питомца из приюта.