Медведев напомнил о Чернобыле в контексте обострения на Ближнем Востоке

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предостерег стороны, участвующие в конфликте на Ближнем Востоке, об опасности атак на ядерные объекты. Медведев напомнил о чернобыльской катастрофе, подчеркнув, что трагедия подобного масштаба может повториться, если какой-либо из ядерных объектов будет поражен в ходе ирано-израильского конфликта.
«Все, включая министра обороны Израиля с его громким заявлением о судьбе Хаменеи, должны понимать, что атаки на ядерные объекты чрезвычайно опасны и могут привести к повторению чернобыльской трагедии», — написал Медведев в социальной сети Х.
Напомним, в ночь с 12 на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана. Целью израильской атаки была ядерная программа Ирана.
При этом министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал одной из целей военной операции против Ирана устранение верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи.
В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что удары по Ирану со стороны его страны не прекратятся в ближайшее время и указал, что текущие действия израильской армии имеют историческое значение.