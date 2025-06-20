Календарь на 20 июня: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
20 июня в России поздравляют с профессиональным праздником специалистов минно-торпедной службы ВМФ. В мире — борются за права беженцев и слонов в зоопарках. Коренные народы Новой Зеландии отмечают Новый год. По славянским поверьям сегодня можно купаться в реках и прудах, не опасаясь русалок. Какие еще праздники и исторические события приходятся на 20 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
20 июня в России поздравляют с профессиональным праздником специалистов минно-торпедной службы ВМФ. В мире — борются за права беженцев и слонов в зоопарках. Коренные народы Новой Зеландии отмечают Новый год. По славянским поверьям сегодня можно купаться в реках и прудах, не опасаясь русалок. Какие еще праздники и исторические события приходятся на 20 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 20 июня.
* ~Всемирный день беженцев~
Праздник учредила ООН, чтобы обратить внимание на проблемы беженцев по всему миру и отдать дань стойкости тех, кто был вынужден покинуть свою страну. Дата выбрана в честь принятия Конвенции о статусе беженцев в 1951 году. В документе говорится, что государства не будут высылать или возвращать беженцев туда, где их жизням грозит опасность из-за религии, гражданства, политических убеждений или принадлежности к меньшинствам.
* ~День специалиста минно-торпедной службы ВМФ России~
Праздник посвящен морякам, которые отвечают за обслуживание и применение морского минного оружия. Его дата связана с историческим событием: во время Крымской войны 1853−1856 годов англо-французская эскадра вошла в Финский залив для атаки военных баз России. Тогда моряки использовали минное оружие и успешно защитили Кронштадт. В память о первом успешном применении минного оружия в 1996 году приказом Главнокомандующего ВМФ России учредили профессиональный праздник.
* ~Всемирный день защиты слонов в зоопарках~
Международная акция, призванная обратить внимание на условия содержания слонов в неволе. Часто зоопарки, особенно небольшие, не могут обеспечить этим животным нормальные условия, что приводит к стрессу, болезням и сокращению жизни. Этот день напоминает, что слоны — не развлечение для людей, а умные, чувствительные существа, заслуживающие этичного обращения. Конечная цель сегодняшней даты — освободить животных из неволи.
* ~Всемирный день Wi-Fi~
Еще 20 лет назад можно было только мечтать о постоянном доступе к стабильному интернету, а современный городской житель не проводит без него и дня. Интернет не только развлекает играми и смешными видео, а помогает расширить кругозор и углубить знания. Всемирный день Wi-Fi был учрежден альянсом Wireless Broadband (WBA) при поддержке крупных IT-компаний в 2016 году. Его цель — привлечь внимание к проблеме цифрового неравенства и расширить доступ к беспроводному интернету по всему миру. Ведь сегодня в бедных странах до 80% домохозяйств не подключены к всемирной сети.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 20 июня в других странах.
День работников газового хозяйства — Азербайджан. В Азербайджане газовая отрасль считается одной из ключевых для экономики страны, в ней задействованы десятки тысяч человек, и сегодня все они принимают поздравления.
День национального флага — Аргентина. Дата праздника учреждена ко дню смерти национального героя Аргентины, генерала Мануэля Бельграно, жившего в XIX веке. Он предложил эскиз флага страны в виде трех равных полос: светло-голубые снизу и сверху, и белая посередине. В 1818 году на полотно добавили «майское солнце», его можно увидеть и на флаге Уругвая.
Матарики — Новая Зеландия. Так называется Новый год на языке маори, но его празднуют не так, как мы привыкли. В ночь на Матарики жители собираются вместе, чтобы увидеть скопление и первый восход Плеяд в ночном небе. По звездам определяли, каким будет наступающий год: если звезды светили ярко, будущее будет хорошим. А если звезды были тусклыми, то и год обещал быть тяжелым. Традиция сохранилась по сей день: в зависимости от увиденного принято строить планы на ближайший год. В праздник дома украшают поделками из бумаги в виде звезд. В древности богам приносили фрукты и другие плоды в качестве подношения, а теперь их ставят на праздничный стол.
Религиозные праздники 20 июня.
* День памяти Варлаама Хутынского.
Преподобный Варлаам Хутынский жил в XII веке. Он был сыном знатного новгородца и в юности принял постриг в Лисичьем монастыре. Позже Варлаам поселился в урочище под названием Хутынь недалеко от Новгорода. Варлаам много трудился: рубил лес, пилил дрова и пахал землю. Он строго постился и много молился. Слухи о Варлааме разошлись быстро, и к нему начали приходить желающие разделить подвиги новгородцы. Варлаам принимал всех желающих, наставлял и предостерегал от лжи и зависти. Вскоре Варлаам построил в Хутыни церковь, которую освятили в честь Преображения Господня. Уже на исходе жизни Варлаам увидел священноинока Антония, который прибыл к нему по Божьей воле. Преподобный передал Антонию управление церковью и скончался в 1192 году.
Народные праздники и приметы 20 июня.
* Федот Страж или Федот Урожайник.
В этот день церковь вспоминает святого Феодота Анкирского, которого в народе называли Федот Страж. По преданиям, он защищал людей от русалок. Говорили, что в этот день святой охраняет купающихся у воды и если увидит русалку, то отрежет ей волосы серпом и лишит силы. В этот день можно было искупаться в водоеме без боязни утонуть или заболеть. Рыбаки в этот день отпускали пойманную рыбу обратно в воду: считалось, что тогда Федот пошлет хороший клев в будущем.
В некоторых регионах 20 июня отмечали день Федота Урожайника, так как по погоде судили о будущем урожае ржи. Если день был солнечным и теплым, то крестьяне готовились к хорошему сбору. А если погода была ненастная, урожай обещал быть скудным.
В Федотов день нельзя было жаловаться на судьбу — иначе обидишь ангелов и притянешь еще больше проблем. Также нельзя было ругаться с близкими, чтобы конфликт не затянулся. А еще крестьяне в этот день не рассказывали о своих планах, чтобы не спугнуть удачу.
* Приметы.
Если голуби прячутся в ясный день — погода ухудшится.
Отсутствие росы предвещает скорые дожди.
Пчелы сидят на стенках улья к скорой жаре.
Какие исторические события произошли 20 июня.
* 1803 год — в Санкт-Петербурге состоялся первый в России полет на воздушном шаре.
* 1837 год — королевой Великобритании стала Виктория, что положило начало целой эпохе, впоследствии получившей название Викторианской.
* 1840 год — Сэмюэл Морзе запатентовал электромагнитный телеграф, одно из главных изобретений в истории связи.
* 1881 год — в Нижнем Новгороде ввели в эксплуатацию первую в России линию телефонной связи.
* 1893 год — открыта Главная палата мер и весов — центральное учреждение министерства финансов, основанное Дмитрием Менделеевым.
* 1933 год — в СССР учреждена Генеральная прокуратура.
* 1945 год — из Берлина в Москву доставили Знамя Победы, водруженное над Рейхстагом.
* 1950 год — газета «Правда» опубликовала статью Иосифа Сталина «Марксизм и вопросы языкознания».
* 1963 год — между СССР и США создана первая «горячая линия» для экстренной связи.
* 1967 год — боксера Мохаммеда Али приговорили к пяти годам тюрьмы за отказ от службы в армии США.
* 1972 год — ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление о завершении перехода к всеобщему среднему образованию.
* 1991 год — правительство Германии утвердило решение о переносе столицы в Берлин.
* 1993 год — стартовал первый железнодорожный рейс по Евротоннелю под Ла-Маншем.
* 1996 год — основана кинологическая служба МЧС России.
* 2011 год — под Петрозаводском разбился самолет Ту-134, погибли 47 человек.
Дни рождения и юбилеи 20 июня.
* В 1819 году родился Жак Оффенбах — основоположник классической оперетты и композитор.
* В 1843 году родился Федор Стравинский — оперный певец-солист Мариинского театра и отец композитора Игоря Стравинского.
* В 1911 году родился Владимир Емельянов — актер театра и кино, народный артист РСФСР.
* В 1915 году родился Теренс Янг — режиссер и сценарист, который работал над первыми фильмами о Джеймсе Бонде.
* В 1927 году родился Вячеслав Котеночкин — художник-мультипликатор, автор «Ну, погоди!», «Аленький цветочек», «Каштанка» и других советских мультфильмов.
* В 1932 году родился Роберт Рождественский — поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР, ярчайший представитель «шестидесятников».
* В 1934 году родился Юрий Визбор — поэт и бард, автор более 300 песен.
* В 1938 году родился Юрий Скоков — первый секретарь Совета безопасности России.
* В 1940 году родился Владимир Коренев — народный артист России, исполнитель главной роли в фильме «Человек-амфибия».
Кто отмечает день рождения.
* 88 лет исполняется Николаю Дроздову — зоологу, который прославился как ведущий телепрограммы «В мире животных».
* 76 лет исполняется Лайонелу Ричи — саксофонисту и пианисту, который в 80-х был одним из самых успешных исполнителей в мире.
* 62 года исполняется Ольге Прокофьевой — заслуженной артистке России, актрисе театра и кино, которая известна массовому зрителю по роли Жанны Аркадьевны в сериале «Моя прекрасная няня».
* 58 лет исполняется Николь Кидман — актрисе, обладательнице премий «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.
* 57 лет исполняется Роберту Родригесу — режиссеру, который снял фильмы «От заката до рассвета» и «Город грехов».
* 47 лет исполняется Фрэнку Лэмпарду — футболисту, одному из сильнейших полузащитников мира, который большую часть карьеры провел в «Челси».
* 43 года исполняется братьям Алексею и Василию Березуцким — экс-футболистам ЦСКА и сборной России.
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