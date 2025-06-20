Календарь на 20 июня: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Матарики — Новая Зеландия. Так называется Новый год на языке маори, но его празднуют не так, как мы привыкли. В ночь на Матарики жители собираются вместе, чтобы увидеть скопление и первый восход Плеяд в ночном небе. По звездам определяли, каким будет наступающий год: если звезды светили ярко, будущее будет хорошим. А если звезды были тусклыми, то и год обещал быть тяжелым. Традиция сохранилась по сей день: в зависимости от увиденного принято строить планы на ближайший год. В праздник дома украшают поделками из бумаги в виде звезд. В древности богам приносили фрукты и другие плоды в качестве подношения, а теперь их ставят на праздничный стол.