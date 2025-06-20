Космос виноват в исчезновении неандертальцев, выяснили ученые

Однако археологи скептически относятся к этой гипотезе. Как отмечают эксперты, нет прямых доказательств того, что неандертальцы не носили одежду — напротив, находки орудий для выделки шкур говорят об обратном. Более того, генетические исследования паразитов человека показывают, что предки людей начали использовать одежду задолго до Лашампского события. Охра также использовалась не только Homo sapiens — следы ее применения обнаружены и в неандертальских стоянках, причем задолго до предполагаемой катастрофы.