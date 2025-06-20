Патриарха Кирилла пригласили в исламский университет в Египте

Патриарха пригласили посетить египетский университет и штаб-квартиру Совета мусульманских старейшин в ОАЭ.
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла пригласили посетить университет «Аль-Азхар» в Египте и штаб-квартиру Совета мусульманских старейшин в Объединенных Арабских Эмиратах. Соответствующее приглашение передал генеральный секретарь Совета мусульманских старейшин Мухаммад Абдельсалам в ходе встречи с патриархом Кириллом, сообщает Отдел внешних церковных связей Московского патриархата.
«Он (генеральный секретарь Совета мусульманских старейшин Мухаммад Абдельсалам — прим. ред.) передал приглашение Верховного имама университета “Аль-Азхар”, главы Совета мусульманских старейшин шейха Ахмада Аль-Тайиба посетить университет “Аль-Азхар” в Египте и штаб-квартиру Совета мусульманских старейшин в ОАЭ», — говорится в сообщении на сайте Отдела внешних церковных связей. Также Абдельсалам выразил искреннюю признательность за предоставленную возможность провести личную встречу с главой Русской православной церкви.
Он подчеркнул, что придает большое значение усилиям патриарха Кирилла, способствующим развитию диалога и укреплению дружественных связей с мусульманской общиной. Абдельсалам также отметил стремление к сохранению и поддержке традиционных ценностей в российском обществе.