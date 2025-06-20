Дождь с грозой снова ожидают в Самарской области днем 20 июня

Синоптики Приволжского УГМС опять прогнозируют непогоду в 63-м регионе.
Специалисты уточнили: днем 20 июня в Самарской области будет облачно с прояснениями. Также в пятницу возможны дождь и гроза. Температура воздуха в губернии составит от +18 до +23 градусов по Цельсию.
Представители Приволжского УГМС обещают западный ветер с порывами примерно от 7 до 12 метров в секунду.
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