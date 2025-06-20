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Вице-губернатор Ленобласти Петров найден мертвым с огнестрельным ранением

Скончался вице-губернатор Ленинградской области Игорь Петров.

Источник: Комсомольская правда

В возрасте 65 лет скончался вице-губернатор Ленинградской области Игорь Петров, о чем сообщил «КП-Петербург».

По информации РБК, предварительной причиной смерти стал несчастный случай.

«19 июня на 66-м году жизни скоропостижно скончался Игорь Викторович Петров, вице-губернатор Ленинградской области — представитель Губернатора в Законодательном собрании Ленинградской области», — передает администрация.

Как сообщает «78.ru», Петрова нашли без признаков жизни в его коттедже в деревне Юкки. По информации источника издания, смерть наступила от огнестрельного ранения, а следов постороннего вмешательства не зафиксировано.

Ранее в возрасте 72 лет умер режиссер сериалов «Викинги» и «Аббатство Даунтон» Бен Болт.

Позднее KP.RU писал о смерти американского учителя танцев Дэйва Скотта. Он был также известен по работе над второй и третьей частью фильма «Шаг вперед».