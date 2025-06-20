Вице-губернатор Ленобласти Петров найден мертвым с огнестрельным ранением

В возрасте 65 лет скончался вице-губернатор Ленинградской области Игорь Петров, о чем сообщил «КП-Петербург».
По информации РБК, предварительной причиной смерти стал несчастный случай.
«19 июня на 66-м году жизни скоропостижно скончался Игорь Викторович Петров, вице-губернатор Ленинградской области — представитель Губернатора в Законодательном собрании Ленинградской области», — передает администрация.
Как сообщает «78.ru», Петрова нашли без признаков жизни в его коттедже в деревне Юкки. По информации источника издания, смерть наступила от огнестрельного ранения, а следов постороннего вмешательства не зафиксировано.
Ранее в возрасте 72 лет умер режиссер сериалов «Викинги» и «Аббатство Даунтон» Бен Болт.
Позднее KP.RU писал о смерти американского учителя танцев Дэйва Скотта. Он был также известен по работе над второй и третьей частью фильма «Шаг вперед».