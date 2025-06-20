Российские дзюдоисты установили рекорд по медалям на ЧМ

До этого спортивный директор МОК Кит Макконелл утверждал, что комитет ведет переговоры с федерациями относительно допуска российских и белорусских спортсменов на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Италии в 2026 году. Тогда он отмечал, что решение о допуске спортсменов к соревнованиям по ски-альпинизму уже приняли, а их возвращение в конькобежный спорт, фигурное катание и шорт-трек находится в стадии планирования.