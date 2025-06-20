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Российские дзюдоисты установили рекорд по медалям на ЧМ

Сборная России по дзюдо установила личный рекорд по количеству медалей, завоеванных на одном чемпионате мира. Об этом в четверг, 19 июня, сообщил «Чемпионат».

Сборная России по дзюдо установила личный рекорд по количеству медалей, завоеванных на одном чемпионате мира. Об этом в четверг, 19 июня, сообщил «Чемпионат».

На мировом первенстве 2025 года в Будапеште российские дзюдоисты завоевали три золотые и две бронзовые медали, превзойдя собственный рекорд 2021 года, когда было завоевано три победы.

На турнире в Будапеште россияне выступали в нейтральном статусе. В неофициальном командном зачете сборная России уступила только Японии, говорится в сообщении.

Кроме того, Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов, представляющие клуб НХЛ «Флорида Пантерз», в среду, 18 июня, стали 17-м и 18-м хоккеистами из России, которым удалось дважды выиграть Кубок Стэнли в качестве игроков.

Генеральный менеджер национальной сборной Канады по хоккею Даг Армстронг выразил сожаление в связи с тем, что российских хоккеистов не допустили к участию в зимней Олимпиаде, которая пройдет в Италии в 2026 году.

До этого спортивный директор МОК Кит Макконелл утверждал, что комитет ведет переговоры с федерациями относительно допуска российских и белорусских спортсменов на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Италии в 2026 году. Тогда он отмечал, что решение о допуске спортсменов к соревнованиям по ски-альпинизму уже приняли, а их возвращение в конькобежный спорт, фигурное катание и шорт-трек находится в стадии планирования.