Как не попасть под блокировку: новые правила банковских переводов в 2025 году

К сожалению, в зону риска попадают люди, которые совершают частые и маленькие переводы на карту — это могут быть сборы на подарки ко дню рождения, на лечение людей и животных, объявленные в соцсетях, или же частые мелкие продажи из рук в руки. Также под блокировку может подвести и возврат долгов — например, если заплатили за большую компанию в ресторане или сбор взносов на общее мероприятие.