Венесуэла предложила России поставки рома и кокуя

Ром и кокуй может начать импортировать Россия из Венесуэлы. Об этом шла речь на ПМЭФ, пишет РИА Новости со ссылкой на министра внешней торговли Венесуэлы Коромото Годой Кальдерон.
Министр заявила, что страна работает над началом поставок в Россию алкогольной продукции, в том числе рома и кокуя. Также Венесуэла готова предложить на российский рынок кофе, авокадо и какао — товары, традиционно экспортируемые данным регионом Латинской Америки.
Кокуй — национальный венесуэльский алкогольный напиток, его крепость составляет 50 градусов. Еще в 2011 году тогдашний президент Венесуэлы Уго Чавес высказывал идею о масштабной поставке кокуя в Россию.
Тем временем натуральные продажи рома в России в первом квартале 2025 года выросли на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении они увеличились на 19,5%. С чем это связано, читайте здесь на KP.RU.
Напомним, в мае президент России Владимир Путин встретился в венесуэльским лидером Николасом Мадуро. Президент Венесуэлы прилетел в Россию с официальным визитом. Во время встречи был подписан Договор о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве между двумя странами.