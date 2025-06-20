Между Россией и ОАЭ было выполнено 38 регулярных рейсов за сутки

«Между двумя странами в четверг, 19 июня, полеты в рамках регулярной программы рейсов совершили: “Азимут” (один рейс из ОАЭ), “Аэрофлот” (два в ОАЭ и два из ОАЭ), Emirates (по четыре рейса в ОАЭ и из ОАЭ), Etihad Airways (по три рейса в ОАЭ и из ОАЭ) и Flydubai (десять в ОАЭ и девять из ОАЭ)», — уточнил Кореняко в своем telegram-канале.