Между Россией и ОАЭ было выполнено 38 регулярных рейсов за сутки

Больше всего перелетов совершила дубайская авиакомпания Flydubai.
Между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами было выполнено 38 регулярных рейсов за 19 июня. Перевозки осуществляли как российские, так и арабские авиакомпании, рассказал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Между двумя странами в четверг, 19 июня, полеты в рамках регулярной программы рейсов совершили: “Азимут” (один рейс из ОАЭ), “Аэрофлот” (два в ОАЭ и два из ОАЭ), Emirates (по четыре рейса в ОАЭ и из ОАЭ), Etihad Airways (по три рейса в ОАЭ и из ОАЭ) и Flydubai (десять в ОАЭ и девять из ОАЭ)», — уточнил Кореняко в своем telegram-канале.
За сутки из ОАЭ в Россию перевезли более 4,5 тысячи пассажиров. Прямое авиасообщение было доступно для жителей десяти российских городов: Екатеринбурга, Казани, Махачкалы, Минеральных Вод, Москвы, Новосибирска, Самары, Санкт-Петербурга, Сочи и Уфы. Кроме регулярных рейсов продолжаются вывозные программы: авиакомпания Air Arabia в тот же день осуществила пять специальных рейсов из ОАЭ и доставила в Россию более 800 пассажиров.