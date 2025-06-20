С 1 июля начнутся перемены на рынке первичной недвижимости. Что будет с ценами на квартиры

— В июле будет ровно год с момента завершения действия программы льготного ипотечного кредитования. Рынок недвижимости продолжает перестраиваться. Объём строительства в России с начала года вырос на 6%, а в Москве — на 4%. Темп роста цен на новостройки в мае в России, в сравнении с предыдущим месяцем, практически остановился. С января по май строящееся жильё в среднем по стране подорожало на 3%. Темп роста цен находится в пределах инфляции. В Москве цены в прошлом месяце выросли на 0,6% по отношению к апрелю и на 7% с начала года, — рассказала Елизавета Родина.