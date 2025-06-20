Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китайский композитор Цзиньпэн написал песню на стихи Марии Захаровой

На полях ПМЭФ симфонический оркестр исполнил песню китайского композитора на стихи Марии Захаровой.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась личной гордостью — на одно из ее стихотворений китайский композитор Ян Цзиньпэн написал песню.

По уточнениям Захаровой, в программке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) она обнаружила строку «слова Марии Захаровой».

«Каково же было мое удивление, когда, открыв программку, я обнаружила в списке следующий пункт: “Песня любви”, музыка Ян Цзиньпэн, слова Марии Захаровой», — написала дипломат в Telegram-канале.

Она также добавила, что песню исполнил Российско-китайский симфонический оркестр. При этом Захарова отметила необычное оформление музыкальной композиции: часть исполнена на русском, часть переведена на китайский.

"Любовь — она внутри,

Сокровище, которое не каждому доверишь.

Не подобрав ключа к своей двери,

Пожнешь лишь страсть, которую посеешь", — приводит слова из песни Захарова.

Ранее на полях ПМЭФ Захарова отметила, что Россия является свободной страной.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше