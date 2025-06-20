Китайский композитор Цзиньпэн написал песню на стихи Марии Захаровой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась личной гордостью — на одно из ее стихотворений китайский композитор Ян Цзиньпэн написал песню.
По уточнениям Захаровой, в программке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) она обнаружила строку «слова Марии Захаровой».
«Каково же было мое удивление, когда, открыв программку, я обнаружила в списке следующий пункт: “Песня любви”, музыка Ян Цзиньпэн, слова Марии Захаровой», — написала дипломат в Telegram-канале.
Она также добавила, что песню исполнил Российско-китайский симфонический оркестр. При этом Захарова отметила необычное оформление музыкальной композиции: часть исполнена на русском, часть переведена на китайский.
"Любовь — она внутри,
Сокровище, которое не каждому доверишь.
Не подобрав ключа к своей двери,
Пожнешь лишь страсть, которую посеешь", — приводит слова из песни Захарова.
Ранее на полях ПМЭФ Захарова отметила, что Россия является свободной страной.