Куда сходить в Самаре 21 и 22 июня: подборка мероприятий на выходные

Лето в самом разгаре, а это значит, что пора ловить момент и проводить выходные ярко и содержательно. Самара приготовила насыщенную программу на 21 и 22 июня — от атмосферных экскурсий по Рождествено и улицам старого города до гаражной распродажи, джазовых лекций, детских мастер-классов и показов фильмов под открытым небом. А ещё — спектакль о подвигах военных лет и выставка, приуроченная ко Дню памяти и скорби. «МК в Самаре» собрал главные события — выбирайте, планируйте и отдыхайте с пользой.