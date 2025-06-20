Куда сходить в Самаре 21 и 22 июня: подборка мероприятий на выходные

Лето в самом разгаре, а это значит, что пора ловить момент и проводить выходные ярко и содержательно. Самара приготовила насыщенную программу на 21 и 22 июня — от атмосферных экскурсий по Рождествено и улицам старого города до гаражной распродажи, джазовых лекций, детских мастер-классов и показов фильмов под открытым небом. А ещё — спектакль о подвигах военных лет и выставка, приуроченная ко Дню памяти и скорби. «МК в Самаре» собрал главные события — выбирайте, планируйте и отдыхайте с пользой.
Показ фильма Бакура Бакурадзе «Снег в моем дворе» (16+) в Третьяковке.
Когда: 21 июня, 18:00. Где: ул. Ново-садовая, 149.
Фильм рассказывает о двух мужчинах — Гиви и Леване, которые после тридцатилетнего перерыва возобновляют общение через социальные сети. Один живёт в Москве, другой — в Тбилиси. Их объединяют общие воспоминания и стремление понять собственное прошлое.
Вход — по билетам.
Пешеходная экскурсия «Ближайшая ЗаВолга» (12+) от Музея-галереи «Заварка».
Когда: 21 июня, 14:00. Место сбора: Речной вокзал, главный вход (причал № 1).
Вместе с краеведом Олегом Баулиным участники отправятся в Рождествено. Программа включает осмотр исторических и архитектурных объектов: церковь, фрагменты усадьбы Орлова-Давыдова, винокуренный завод, мозаики рыбного магазина, водонапорную башню 1907 года и подвесной мост «Чёртов». Также экскурсанты увидят уникальные волжские осокори.
Участие — по билетам. Переправа в Рождествено оплачивается отдельно.
Гаражная распродажа на «Станкозаводе».
Когда: 21 июня, 12:00−21:00. Где: ул. Куйбышева, 128/1.
Мероприятие пройдет в пространстве «Лекторий». В мероприятии примут участие как частные продавцы, желающие расстаться с ненужными вещами из гардероба, так и локальные бренды украшений, декора и селективного секонд-хенда. Также гостей ждёт развлекательная программа.
Вход — свободный.
Пешеходная экскурсия «История улицы Саратовской» (12+) от Музея Эльдара Рязанова.
Когда: 21 июня, 16:00. Место сбора: ул. Фрунзе, 120.
Жителям города расскажут об исторических названиях улицы Фрунзе — Саратовской и Челышевской, — а также напомнят о сохранившихся и утраченных архитектурных памятниках: театре-цирке «Олимп», старейшей аптеке, здании Земской управы, костеле и других объектах. Участники экскурсии пройдут по маршруту, охватывающему три эпохи — от дореволюционного периода до современности.
Участие — по билетам.
Детское занятие «Звериное семейство» (6+) в музее «Зелёнка».
Когда: 21 июня, 15:00. Где: ул. Красноармейская, 15.
Музей приглашает детей от 7 лет на творческое занятие. Участники смогут создать фантазийные изображения зверей и их семейств, используя нестандартные и вторичные материалы.
Вход — по билетам. Сопровождающий взрослый проходит бесплатно.
Лекция «Луи Армстронг до того как стал известным» (16+) на «Станкозаводе».
Когда: 21 июня, 19:00. Где: ул. Куйбышева, 128/1.
В пространстве ЦЕХ пройдёт лекция от кофейни WHITE CUP, посвящённая Луи Армстронгу — легенде джаза и одному из самых влиятельных музыкантов XX века. Дмитрий Дмитриев расскажет о его непростом пути к славе, неожиданных поворотах судьбы и музыкальных открытиях. Специальный гость — Иван Нестеров (саксофон, вокал), прозвучат хиты Армстронга и джаз 20-х годов.
Вход — свободный.
Показы в кинотеатре под открытым небом «Филин».
Когда: 21−22 июня. Где: 4-ая очередь набережной.
На этой неделе на набережной у «Ладьи» продолжает работу бесплатный кинотеатр под открытым небом «Филин».
21 июня (суббота) — Детский день:
17:00 — 17:30 — Мультфильмы: «Вовка в Тридевятом царстве» (1965 г., 0+), «Ивашка из дворца пионеров» (1981 г., 0+);17:40 — 18:55 — «Чудо-Юдо» (2018 г., 6+);19:00 — 20:25 — «Мишка принимает бой» (1970 г., 0+);20:35 — 22:15 — «Артек. Большое путешествие» (2021 г., 6+).
22 июня (воскресенье):
16:00 — 17:10 — «Защитникам Отечества посвящается». Программа мультфильмов № 2 фестиваля «Суздальфест» (6+);17:20 — 17:45 — «Чума. Хроники третьего рейха» (документальный фильм, реж. Максим Кузнецов, 2015 г., 12+). Показ в рамках фестиваля «Борис Коценко представляет»;17:50 — 20:05 — «Иди и смотри» (1985 г., 16+);20:15 — 22:25 — «Брестская крепость» (2010 г., 12+).
Вход — свободный.
Спектакль «Зори здесь тихие» (12+) в Самарском театре оперы и балета.
Когда: 21−22 июня. Где: пл. Куйбышева.
Начало показов: 21 июня в 18:30, 22 июня в 12:00. Постановка Кирилла Молчанова рассказывает о подвиге девушек-зенитчиц во время войны и основана на повести Бориса Васильева. В спектакле задействован инструментальный ансамбль и хор театра. Режиссёр — Вероника Пустоварова, дирижёр — заслуженный артист России Борис Бенкогенов.
Вход — по билетам.
Лекция «Судьба Куйбышева в годы Великой Отечественной войны» (12+) в «ЗИМ Галерее».
Когда: 22 июня, 16:00. Где: ул. Ново-Садовая, 106, корпус 155.
Лекция приурочена ко Дню памяти и скорби. Её прочитает доктор исторических наук, профессор СГСПУ Александр Репинецкий.
Вход — свободный.
Выставка «Кто ны разлучит от Любве Божия» (0+) в Софийском соборе.
Когда: 22 июня. Где: ул. Соколова, 1А.
Экспозиция посвящена 100-летию со дня кончины святейшего Тихона, патриарха Московского и всея России. Выставка проводится в рамках принесения ковчега с мощами святителя Тихона, которое охватит не менее 90 крупных городов России и Белоруссии. Выставка продолжит работу с 22 по 28 июня. Экспозиция будет открыта с 10.00 до 18.00.
Вход — свободный.
Лекция «Коллекции братьев Третьяковых: история и особенности» (12+) в Третьяковке.
Когда: 22 июня, 17.00. Где: ул. Ново-садовая, 149.
В галерее стартует цикл лекций о коллекционерах и их вкладе в развитие отечественного искусства. Первая встреча будет посвящена истории создания Третьяковской галереи и коллекциям братьев Павла и Сергея Третьяковых. Лекцию проведёт искусствовед Марфа Кузнецова.
Вход — по билетам.
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