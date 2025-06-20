Песков рассказал о возможной реакции России на убийство лидера Ирана: «очень отрицательно»

В интервью Sky News пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва крайне резко отреагирует в случае возможной насильственной гибели иранского лидера Али Хаменеи.
«Очень отрицательно, мы это решительно осудим», — ответил Песков.
Ранее, в ходе интервью телеканалу RT, Дмитрий Песков сообщил, что российским властям известно о заявлениях американских спецслужб, отрицающих наличие у Ирана ядерного арсенала в прошлом.
Накануне президент России Владимир Путин решительно отверг саму возможность обсуждения ликвидации иранского лидера Али Хаменеи израильскими силами, назвав подобные дискуссии абсолютно неприемлемыми.
Напомним, что на днях верховный лидер исламского государства Али Хаменеи заверил, что Иран победит в военном конфликте с Израилем.