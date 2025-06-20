В рамках второго дня Петербургского международного экономического форума была проведена сессия «Формирование справедливого и устойчивого мироустройства через укрепление общих ценностей стран мирового большинства», её организовали МИД РФ совместно с заместителем председателя ГД Александром Бабаковым.
В список участников вошли известные общественные и политические деятели из Российской Федерации, КНР, а также из государств Азии и Латинской Америки.
Почётным гостем cтала автор книги воспоминаний «Блокадная зима моего детства» Ирина Булина. Книга была переиздана при поддержке Министерства иностранных дел РФ накануне ПМЭФ.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова не смогла сдержать слёз, зачитывая страницы из воспоминаний Булиной. Выступление Захаровой было посвящено значению духовного и роли места в истории, а «лейтмотивом» прозвучала роль ценностей, а также защиты исторической памяти.
Представитель недружественных государств — испанский бизнесмен и почётный консул РФ в Галисии Педро Моуриньо Усаль попросил прощения за действия «франкистского правительства» против Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, а также за зверства «Голубой дивизии» Вермахта, состоящей из испанских фашистов.
Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что мир «либеральных ценностей», которые представляют собой наследие нацистского прошлого уже обречён. Пушков отметил, что в настоящее время западные страны продолжают осуществлять попытки навязать это наследие «всему мировому большинству». По словам Пушкова, на смену данному «наследию» придёт «подлинно многополярное мироустройство в силу объективных исторических причин».
Мнение Пушкова поддержал член Академии общественных наук КНР Син Гуанчэн. На примере глобальных международных процессов он рассказал о «траектории построения многополярности». В дискуссии также принял участие доцент и доктор философских наук МГИМО Василий Щипков. В рамках форому было презентовано его англоязычное издание «Генеалогия секулярного дискурса».
Общественно-политический аспект был рассмотрен в выступлениях спецпредставителя президента Никарагуа по взаимодействию с РФ Лауреано Факундо Ортеги Мурильо, а также парламентария из Сьерра-Леоне Мэтью Сара Ньюмы. Он призвал к «активному развитию горизонтальных межпарламентских связей».
Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Основная тема ПМЭФ в текущем году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
Ранее сообщалось, что во время Петербургского международного экономического форума прозвучала композиция «Песня любви», созданная на стихи официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.