На ПМЭФ состоялась сессия, посвящённая формированию мироустройства

Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что мир «либеральных ценностей», которые представляют собой наследие нацистского прошлого уже обречён. Пушков отметил, что в настоящее время западные страны продолжают осуществлять попытки навязать это наследие «всему мировому большинству». По словам Пушкова, на смену данному «наследию» придёт «подлинно многополярное мироустройство в силу объективных исторических причин».