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«Откроет ящик Пандоры»: Песков высказался о возможном вмешательстве США в конфликт Израиля и Ирана

Песков: Вмешательство США в конфликт Израиля с Ираном усилит экстремистов.

Источник: Комсомольская правда

Вмешательство Соединенных Штатов в ирано-израильский конфликт будет способствовать усилению экстремистских движений в Иране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, иранское общество отличается высокой консолидацией и очень хорошо организовано, а вмешательство США в конфликт усилит противодействие со стороны Ирана и следовательно, приведет к росту экстремистских настроений.

«Те, кто говорит об этом, должны иметь в виду, что они откроют ящик Пандоры», — сказал Песков в эфире телеканала Sky News.

Напомним, в ночь с 12 на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана. Целью израильской атаки была ядерная программа Ирана.

Ранее сообщалось, что Израиль просит США сбросить на урановый объект в Иране противобункерную бомбу.

Тем временем полковник Баранец на сайте KP.RU сделал полный разбор ударов между Израилем с Ираном и объяснил, кто на самом деле побеждает в войне и к чему готовиться России.

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