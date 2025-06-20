«Откроет ящик Пандоры»: Песков высказался о возможном вмешательстве США в конфликт Израиля и Ирана

Вмешательство Соединенных Штатов в ирано-израильский конфликт будет способствовать усилению экстремистских движений в Иране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам Пескова, иранское общество отличается высокой консолидацией и очень хорошо организовано, а вмешательство США в конфликт усилит противодействие со стороны Ирана и следовательно, приведет к росту экстремистских настроений.
«Те, кто говорит об этом, должны иметь в виду, что они откроют ящик Пандоры», — сказал Песков в эфире телеканала Sky News.
Напомним, в ночь с 12 на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана. Целью израильской атаки была ядерная программа Ирана.
Ранее сообщалось, что Израиль просит США сбросить на урановый объект в Иране противобункерную бомбу.
Тем временем полковник Баранец на сайте KP.RU сделал полный разбор ударов между Израилем с Ираном и объяснил, кто на самом деле побеждает в войне и к чему готовиться России.