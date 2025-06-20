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Украинские беспилотники пытаются атаковать Воронеж

В небе над Воронежем было зафиксировано не менее пяти взрывов. По предварительной информации, система противовоздушной обороны отражают атаку украинских дронов на местный нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

Местные жители сообщили Telegram-каналу, что примерно в 00:10 мск прозвучали сигналы тревоги по всему городу. После этого последовали мощные взрывы и яркие вспышки. Беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ), предположительно, были направлены на НПЗ в Левобережном районе города. Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент нет.

А ранее Вооружённые силы Украины предприняли попытку атаки на регионы России посредством дронов типа «Чаклун-В». Дроны-камикадзе, напоминающие модель «Лютый», могли запускаться из Черкасской области. В Смоленской и Брянской областях ликвидировали по 12 беспилотников, в Ростовской — пять.