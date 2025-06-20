Украинские беспилотники пытаются атаковать Воронеж

Местные жители сообщили Telegram-каналу, что примерно в 00:10 мск прозвучали сигналы тревоги по всему городу. После этого последовали мощные взрывы и яркие вспышки. Беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ), предположительно, были направлены на НПЗ в Левобережном районе города. Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент нет.