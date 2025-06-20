Ксения Собчак сообщила, что Михаил Ефремов устроился на работу в театр Михалкова

Ранее в Госдуме удивились «охоте» Украины на нового врага — Ефремова. Актёр, ещё совсем недавно отбывавший наказание в колонии, успел попасть в украинскую базу данных «Миротворец». Его сочли «пособником и соучастником преступлений против Украины и её граждан».