Историк и писатель Феликс Лурье скончался в возрасте 93 лет

Феликс Моисеевич Лурье родился 14 августа 1931 года в Ленинграде. После войны трудился на заводах и стройках, параллельно окончив вечернюю школу и поступив в Горный институт. В дальнейшем он занимался строительством подземных объектов в Калужской области и Ленинграде, а также участвовал в разработке и испытаниях металлических конструкций. Защитив диссертацию, преподавал в родном институте. Наряду с научной и педагогической деятельностью, активно интересовался историей России и Италии. Его перу принадлежит 46 книг и свыше 150 научных публикаций.