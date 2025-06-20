Россия предложила лечить онкобольных из Сербии в лучших клиниках страны

Россия предложила Сербии организовать лечение онкобольных в своих передовых медицинских центрах с применением инновационных российских препаратов, доказавших свою мировую эффективность. Об этом сообщил министр без портфеля Сербии Ненад Попович после встречи с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Министр Мурашко предложил сотрудничество в применении самых современных российских инновационных лекарств, признанных лучшими в мире, для лечения онкологических больных», — пишет сербский кабмин.
При этом министр здравоохранения России особо отметил необходимость развития научного сотрудничества между медицинскими исследовательскими центрами двух стран.
Ранее на площадке ПМЭФ Михаил Мурашко и президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин договорились о продвижении медицинских услуг за границей.