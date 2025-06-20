Премьер Франции застрял в истребителе Rafale во время его презентации

Премьер-министр Франции Франсуа Байру застрял в кабине истребителя Rafale на Парижском авиасалоне. Об этом сообщил журнал Entrevue.
На кадрах, опубликованных изданием, видно, как премьер-министр пытается самостоятельно выбраться из самолета, однако ему это не удается. Покинуть кабину истребителя ему помог летчик. В статье отмечается, что «вызвал массу насмешек».
Уточняется, что Rafale F5, представленный на авиасалоне впервые, должен поступить на вооружение в 2030 году.
Государственный лидер должен обладать множеством важных качеств. Среди них — умение держаться в обществе, выстраивать коммуникацию с разными людьми, быть находчивым и стрессоустойчивым. Если речь идет о президенте США, то эти характеристики вдвойне актуальны. Руководители этой сверхдержавы всегда под прицелом журналистов со всего мира: любая оговорка, ошибка, конфуз не пройдут незамеченными. Провалы этих пяти президентов встречались настолько часто, что сами политические деятели стали объектом шуток и мемов. Топ-5 конфузов американских лидеров — в материале «Вечерней Москвы».