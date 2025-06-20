Премьер Франции застрял в истребителе Rafale во время его презентации

Государственный лидер должен обладать множеством важных качеств. Среди них — умение держаться в обществе, выстраивать коммуникацию с разными людьми, быть находчивым и стрессоустойчивым. Если речь идет о президенте США, то эти характеристики вдвойне актуальны. Руководители этой сверхдержавы всегда под прицелом журналистов со всего мира: любая оговорка, ошибка, конфуз не пройдут незамеченными. Провалы этих пяти президентов встречались настолько часто, что сами политические деятели стали объектом шуток и мемов. Топ-5 конфузов американских лидеров — в материале «Вечерней Москвы».