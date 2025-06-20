В Москве увеличат число участков с динамическим тарифом на парковку

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Динамический тариф на парковку становится доступен для автомобилистов еще на 58 участках улиц в Москве.
Как сообщали в пресс-службе столичного департамента транспорта, тариф, в частности, заработает на таких улицах, как Мясницкая, Рождественка и Неглинная, а также на некоторых улицах в центре, на западе, севере, северо-востоке и юге столицы.
Стоимость парковки будет начинаться от 0 рублей при минимальной занятости машиномест и варьироваться в зависимости от уровня загрузки.