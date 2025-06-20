Захарова осудила показывающего нацистский жест человека в британском посольстве

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова осудила поведение человека, показавшего похожий на нацистское приветствие жест на балконе посольства Великобритании. Видео с компрометирующим жестом попало в интернет.
«Он так отмечает день рождения английского короля. За неделю до Дня памяти и скорби!», — написала дипломат в Telegram-канале.
Ранее скандал спровоцировал американский миллиардер Илон Маск, который после инаугурации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа исполнил танец и показал жест, напоминающий нацистское приветствие. Вот как сам Маск прокомментировал этот инцидент.
Тем временем в Херсонской области завершено расследование уголовного дела о публичном демонстрировании в Каховке нацистской символики и атрибутики экстремистской организации. На скамье подсудимых оказался 41-летний мужчина.
Также сообщалось, что суд Москвы оштрафовал мужчину за нацистское приветствие в метро в Новый год.