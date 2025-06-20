ФСБ раскрыла документы о зверских убийствах гитлеровцами советских пленных

«Бежавший красноармеец из лагеря военнопленных г. Александрия, с которым встретился в с. Васильевка, рассказывал, как немецкий офицер застрелил старшего лейтенанта и красноармейца, евреи, когда первый на требование офицера рассказать данные о частях Красной Армии, ответил ему: “Большевики Родиной не торгуют, сведений от меня не добьетесь”. Перед тем, как застрелить, над этим старшим лейтенантом были учинены жуткие издевательства, был отрезан нос, выколоты глаза, вырезаны на спине знаки, командир все эти пытки перенес, не проронив ни слова», — отмечал один из очевидцев.