Степашин предложил упростить выдачу субсидий на оплату ЖКУ

«Если в 2015 году таких семей в России было 3,75 миллиона, то сейчас их всего 2,9 миллиона. А общий объём средств, направляемых на эти цели, за десять лет также снизился с 92,7 миллиарда рублей до 54,8 миллиарда рублей», — сообщил Степашин.