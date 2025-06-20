Степашин предложил упростить выдачу субсидий на оплату ЖКУ

Несмотря на постоянное удорожание жилищно-коммунальных услуг, число граждан, обращающихся за субсидией на оплату ЖКУ, снижается. Об этом в продолжении эксклюзивного интервью aif.ru (первую часть можно прочитать здесь: «Оставили всю эту нечисть». Степашин рассказал, что мешает миру на Украине) рассказал глава Общественного совета при Минстрое РФ, бывший председатель правительства России Сергей Степашин.
«Если в 2015 году таких семей в России было 3,75 миллиона, то сейчас их всего 2,9 миллиона. А общий объём средств, направляемых на эти цели, за десять лет также снизился с 92,7 миллиарда рублей до 54,8 миллиарда рублей», — сообщил Степашин.
По словам экс-премьера, механизм выделения такой помощи нельзя назвать эффективным.
«Сам способ обращения за субсидией должен стать гораздо более удобным. Таким решением может стать интуитивно понятный машинный интерфейс. Обращение за субсидией должно требовать от человека минимум действий — ведь необходимая информация о человеке, его семье уже содержится в системе», — пояснил Степашин.
Он добавил, что правила расчета размера субсидии также должны стать более понятными и прозрачными для граждан, а критерии нуждаемости могут быть установлены на федеральном уровне.
Полностью интервью Сергея Степашина о проблемах ЖКХ читайте на aif.ru.