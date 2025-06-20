В Госдуме призвали информировать россиян о мерах профилактики гепатита

«Напомню про завозные случаи гепатита С и В. Мы в комитет Госдумы по охране здоровья считаем, что все мигранты, которые приезжают в нашу страну, должны проходить проверку не только на ВИЧ-инфекцию или сифилис, но и обязательно на гепатит В и С. Если мы хотим элиминировать гепатит, то нам нужно как минимум исключить завозные случаи этого заболевания. Кроме того, убежден, что все трудовые мигранты и их семьи должны в обязательном порядке иметь медицинскую страховку уже на этапе подачи заявления о выдаче разрешения на временное проживание. В случае отсутствия у них полиса — выдворять из страны», — подчеркнул он.