Собчак рассказала, куда устроился работать освободившийся Ефремов

Актер Михаил Ефремов, недавно освободившийся после отбытия наказания за смертельную автомобильную аварию, нашел работу. Он устроился в «Мастерскую 12», которой руководит режиссер Никита Михалков.
«У Ефремова теперь есть постоянная работа: это — “Мастерская 12” Михалкова», — написала в Telegram-канале Ксения Собчак.
Собчак рассказала, что Ефремов написал Михалкову трогательное письмо, и тот предоставил ему работу.
Напомним, 9 апреля 2025 года Ефремов вышел на свободу из ИК № 4 в Белгородской области по УДО. Он был приговорен к 7,5 годам за ДТП со смертельным исходом. Он должен был находиться в заключении до 30 декабря 2027 года, но получил право на условно-досрочное освобождение.
О том, как прошел первый месяц 61-летний Михаила Ефремова на воле, читайте здесь на KP.RU.
Также сообщалось, что Ефремов получит 13 млн рублей за первые после выхода из колонии съемки в кино.