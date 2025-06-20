Собчак рассказала, куда устроился работать освободившийся Ефремов

Напомним, 9 апреля 2025 года Ефремов вышел на свободу из ИК № 4 в Белгородской области по УДО. Он был приговорен к 7,5 годам за ДТП со смертельным исходом. Он должен был находиться в заключении до 30 декабря 2027 года, но получил право на условно-досрочное освобождение.