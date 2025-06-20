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В Минпромторге анонсировали увеличение производства самолетов SJ-100 и МС-21

Алиханов: РФ планирует наращивать выпуск самолетов SJ-100 и 36 МС-21 до 20 в год.

Источник: Комсомольская правда

Россия намерена постепенно увеличивать производство авиалайнеров SJ-100 и МС-21 до 20 и 36 единиц ежегодно соответственно после прохождения сертификации, с перспективой дальнейшего наращивания объемов в зависимости от рыночного спроса. Об этом рассказал ТАСС глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на полях ПМЭФ.

«После завершения сертификации планируем поэтапно увеличивать производство самолетов: до 20 SJ-100 и 36 МС-21 в год с дальнейшей возможностью увеличения при наличии спроса авиакомпаний», — сообщил Алиханов.

Он пояснил, что на иркутском авиазаводе уже завершена сборка 14 корпусов МС-21, еще 9 лайнеров находятся на различных стадиях производства. Что касается SJ-100, то в Комсомольске-на-Амуре в процессе сборки находятся 23 борта с разной степенью готовности.

Накануне на полях ПМЭФ глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что Россия готова принять онкобольных из Сербии для лечения в лучших клиниках страны.

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