Россия увеличит производство новых авиалайнеров SJ-100 и МС-21

Ранее группа «Аэрофлот» объявила о планах получить 108 самолетов МС-21 российского производства к 2030 году и увеличить их количество до 200 к 2033 году, подписав уже 18 контрактов на поставку этих лайнеров. Масштабирование производства отечественных самолетов, включая МС-21 и Ту-214, проводится в рамках программы импортозамещения для снижения зависимости от зарубежных воздушных судов.