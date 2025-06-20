Антон Алиханов рассказал об увеличении производства самолетов.
Россия увеличит производство новых авиалайнеров SJ-100 и МС-21 до 20 и 36 самолетов в год после завершения их сертификации. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
«После завершения сертификации планируем поэтапно увеличивать производство самолетов: до 20 [единиц] SJ-100 и 36 [единиц] МС-21 в год с дальнейшей возможностью увеличения при наличии спроса авиакомпаний», — сообщил министр в интервью ТАСС.
По словам Антона Алиханова, сейчас на Иркутском авиационном заводе собрано 14 планеров МС-21, еще девять машин находятся на начальных этапах производства. В Комсомольске-на-Амуре ведется сборка 23 серийных SJ-100 на разных стадиях готовности.
Ранее группа «Аэрофлот» объявила о планах получить 108 самолетов МС-21 российского производства к 2030 году и увеличить их количество до 200 к 2033 году, подписав уже 18 контрактов на поставку этих лайнеров. Масштабирование производства отечественных самолетов, включая МС-21 и Ту-214, проводится в рамках программы импортозамещения для снижения зависимости от зарубежных воздушных судов.