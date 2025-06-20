Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов извинился перед отцом Гавриилом

Ранее генерал опубликовал видеообращение, где извинялся перед отцом Гавриилом за оскорбительные выражения, в том числе за употребленное в его адрес выражение «дебил в рясе». Нынешняя встреча стала завершающим этапом примирения между военным и священнослужителем.