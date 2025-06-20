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Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов извинился перед отцом Гавриилом

Командир спецподразделения «Ахмат» генерал Апти Алаудинов встретился со схиигуменом Гавриилом, бывшим начальником Сочинского подворья Валаамского монастыря, чтобы лично извиниться за ранее допущенные резкие высказывания в адрес священнослужителя.

Командир спецподразделения «Ахмат» генерал Апти Алаудинов встретился со схиигуменом Гавриилом, бывшим начальником Сочинского подворья Валаамского монастыря, чтобы лично извиниться за ранее допущенные резкие высказывания в адрес священнослужителя. Видео встречи было опубликовано в Telegram-канале военачальника.

Во время беседы в храме поселка Ракитное Белгородской области стороны пришли к взаимопониманию. Алаудинов подчеркнул, что противники России стремятся посеять раздор между христианами и мусульманами страны. По итогам встречи обе стороны заявили об отсутствии разногласий.

Ранее генерал опубликовал видеообращение, где извинялся перед отцом Гавриилом за оскорбительные выражения, в том числе за употребленное в его адрес выражение «дебил в рясе». Нынешняя встреча стала завершающим этапом примирения между военным и священнослужителем.

Ранее сообщалось, что владельцев ФК «Торпедо» обвиняют в противоправном влиянии на результаты матчей.