Экс-премьер Степашин рассказал, что помогает сестре оплачивать «коммуналку»

У многих россиян квартплата съедает почти 30−40% семейного бюджета, а то и больше. Об этом в продолжении эксклюзивного интервью aif.ru (первую часть можно прочитать здесь: «Оставили всю эту нечисть». Степашин рассказал, что мешает миру на Украине) рассказал глава Общественного совета при Минстрое РФ, бывший председатель правительства России Сергей Степашин.
«Я могу подтвердить это на примере своей сестры, которая живет в Санкт-Петербурге, —рассказал Степашин. — У нее пенсия 22 тыс. рублей, а за жилье она платит 18 тысяч в месяц. За маленькую двухкомнатную квартиру! И если бы я ей не помогал, не знаю, как бы она выживала».
Экс-премьер признал, что совсем заморозить тарифы на ЖКУ невозможно.
«Иначе у нас будут такие же блэкауты, что случились этой весной в Испании и Португалии», — пояснил Степашин.
«Но Путин правильно сказал: давайте делать это очень аккуратно и постепенно. Потому что от повышения тарифов зависит уровень инфляции, а кошелек наших граждан не успевает за ростом цен», — добавил бывший глава правительства.
Очередное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги запланировано с 1 июля. В среднем по России они поднимутся на 11,9%, но в некоторых регионах рост достигнет 23−25%.
Полностью интервью Сергея Степашина о проблемах ЖКХ читайте на aif.ru.