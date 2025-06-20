Экс-премьер Степашин рассказал, что помогает сестре оплачивать «коммуналку»

«Я могу подтвердить это на примере своей сестры, которая живет в Санкт-Петербурге, —рассказал Степашин. — У нее пенсия 22 тыс. рублей, а за жилье она платит 18 тысяч в месяц. За маленькую двухкомнатную квартиру! И если бы я ей не помогал, не знаю, как бы она выживала».