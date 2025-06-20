Герцог: Израиль не стремится к свержению режима в Иране, но это возможно

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что военная операция против ядерной программы Ирана была единственно верным решением, подчеркнув при этом, что Израиль не преследует цели свержения власти в Иране.
В интервью заместителю главного редактора газеты Bild Паулю Ронцхаймеру Герцог заявил: «Мы должны были устранить эту угрозу, и это то, что мы делаем». Он пояснил, что Тегеран, по мнению Израиля, был близок к созданию ядерной бомбы, обогатив уран до 60 процентов.
В то же время Герцог подчеркнул: «У нас нет цели в отношении (верховного лидера исламской республики аятоллы Али — прим. “ВМ”) Хаменеи или смены режима. Но это может стать побочным эффектом с серьезными историческими последствиями, которые пойдут на пользу иранскому народу». Bild отметило, что это заявление противоречит позиции министра обороны Исраэля Каца, который ранее заявил об убийстве Хаменеи как о цели войны.
Герцог также отверг утверждения о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ведет войну по внутриполитическим причинам.
Комментируя возможное участие США в конфликте, Герцог заявил, что Израиль «очень осторожен в своих высказываниях» и считает, что президент Трамп обладает «мудростью, навыками и ясным пониманием ситуации».
18 июня верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что страна не будет подчиняться «диктату» кого-либо и будет стойко противостоять и «навязанной войне», и «навязанному миру», а любое военное вмешательство США обернется невосполнимым ущербом для них. Так он прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о том, что Штаты могут ударить по объектам иранской ядерной программы.