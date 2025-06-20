Герцог: Израиль не стремится к свержению режима в Иране, но это возможно

В то же время Герцог подчеркнул: «У нас нет цели в отношении (верховного лидера исламской республики аятоллы Али — прим. “ВМ”) Хаменеи или смены режима. Но это может стать побочным эффектом с серьезными историческими последствиями, которые пойдут на пользу иранскому народу». Bild отметило, что это заявление противоречит позиции министра обороны Исраэля Каца, который ранее заявил об убийстве Хаменеи как о цели войны.