Министр просвещения Кравцов рассказал о смене приоритетов у школьников

Как отметил Кравцов, в колледжах прослеживается аналогичная тенденция — растет спрос на инженерные, машиностроительные и строительные специальности, а также на медицину и педагогику. Министр привел статистику: в этом году физику для сдачи ЕГЭ выбрали на 16% больше учащихся, а профильную математику — на 10% больше по сравнению с предыдущим периодом.