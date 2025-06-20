Министр просвещения Кравцов рассказал о смене приоритетов у школьников

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в беседе с РБК на ПМЭФ отметил значительные изменения в предпочтениях абитуриентов: если ранее наиболее популярными были юридические и экономические специальности, то сейчас в топе образовательных трендов оказались IT-направления, педагогика и ряд других профессий.
«Мы видим, что тенденции меняются, информационные технологии — лидирующие программы по количеству поступающих в вузы. На втором месте — педагогическое направление, нас это тоже очень радует», — пояснил министр.
Как отметил Кравцов, в колледжах прослеживается аналогичная тенденция — растет спрос на инженерные, машиностроительные и строительные специальности, а также на медицину и педагогику. Министр привел статистику: в этом году физику для сдачи ЕГЭ выбрали на 16% больше учащихся, а профильную математику — на 10% больше по сравнению с предыдущим периодом.
При этом глава Минпросвещения обозначил ключевые направления развития образовательной системы, выделив необходимость совершенствования работы с проблемными категориями учащихся.
Ранее министр промышленности и торговли Антон Алиханов анонсировал поэтапное увеличение производства самолетов SJ-100 и МС-21.