Умер вице-губернатор Ленинградской области Игорь Петров

По информации ряда СМИ, включая телеканал «78», тело Петрова было обнаружено в его загородном доме с огнестрельным ранением. По предварительной версии, трагедия произошла в результате несчастного случая — предполагается, что выстрел произошёл во время чистки охотничьего ружья.