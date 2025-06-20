Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер вице-губернатор Ленинградской области Игорь Петров

Тело Петрова было обнаружено в его загородном доме с огнестрельным ранением.

Источник: Аргументы и факты

Игорь Викторович Петров, занимавший должность вице-губернатора Ленинградской области и представлявший интересы главы региона в областном парламенте, скончался на 66-м году жизни.

Об этом сообщила пресс-служба администрации и правительства области.

В официальном заявлении подчёркивается, что Петров внес значительный вклад в развитие региона и заслужил уважение среди жителей. Руководство области, а также Законодательное собрание выразили глубокие соболезнования его родным, близким и коллегам.

По информации ряда СМИ, включая телеканал «78», тело Петрова было обнаружено в его загородном доме с огнестрельным ранением. По предварительной версии, трагедия произошла в результате несчастного случая — предполагается, что выстрел произошёл во время чистки охотничьего ружья.

Ранее в Санкт-Петербурге скончался российский писатель, историк и библиограф Феликс Лурье.