Умер вице-губернатор Ленинградской области Игорь Петров

Игорь Викторович Петров, занимавший должность вице-губернатора Ленинградской области и представлявший интересы главы региона в областном парламенте, скончался на 66-м году жизни.
Об этом сообщила пресс-служба администрации и правительства области.
В официальном заявлении подчёркивается, что Петров внес значительный вклад в развитие региона и заслужил уважение среди жителей. Руководство области, а также Законодательное собрание выразили глубокие соболезнования его родным, близким и коллегам.
По информации ряда СМИ, включая телеканал «78», тело Петрова было обнаружено в его загородном доме с огнестрельным ранением. По предварительной версии, трагедия произошла в результате несчастного случая — предполагается, что выстрел произошёл во время чистки охотничьего ружья.
Ранее в Санкт-Петербурге скончался российский писатель, историк и библиограф Феликс Лурье.