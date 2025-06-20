Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 20 июня 2025

В Приангарье температура днем +30…+35 градусов, если солнце так и не выглянет, то +20…+25. Ночью будет гораздо прохладнее, ожидается +11…+16, в пониженных формах рельефа +5…+10. Вот что обещает погода в Иркутске 20 июня 2025.