Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 20 июня 2025

Погода в Иркутске 20 июня 2025 обещает небольшую облачность, без осадков. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, воздух прогреется до +28…+30 градусов, ночью столбик термометра покажет +10…+12. Ветер 6−11 м/с.
Погода в Иркутске 20 июня 2025.
— Переменная облачность, преимущественно без осадков, в северных и днем в западных районах местами кратковременные дожди, грозы, утром в отдельных районах туманы, ветер юго-восточный, юго-западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
В Приангарье температура днем +30…+35 градусов, если солнце так и не выглянет, то +20…+25. Ночью будет гораздо прохладнее, ожидается +11…+16, в пониженных формах рельефа +5…+10. Вот что обещает погода в Иркутске 20 июня 2025.