В аэропорту Калуги введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов

«Временные ограничения введены в аэропорту Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC)», — говорится в сообщении.
Ранее план «Ковёр» ввели в аэропорту Волгограда. Ограничения были введены в целях обеспечения безопасности полётов гражданской авиации.
В аэропорту Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на приём и выпуск гражданских воздушных судов в целях обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Временные ограничения введены в аэропорту Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC)», — говорится в сообщении.
Ранее план «Ковёр» ввели в аэропорту Волгограда. Ограничения были введены в целях обеспечения безопасности полётов гражданской авиации.