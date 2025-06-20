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В аэропорту Калуги введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов

В аэропорту Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на приём и выпуск гражданских воздушных судов в целях обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Источник: Life.ru

«Временные ограничения введены в аэропорту Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC)», — говорится в сообщении.

Ранее план «Ковёр» ввели в аэропорту Волгограда. Ограничения были введены в целях обеспечения безопасности полётов гражданской авиации.