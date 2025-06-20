Гуманитарные аспекты договоренностей с Украиной очень важны, заявил Песков

«Договоренности, которые были достигнуты в ходе последнего, второго раунда переговоров в Стамбуле, очень важны. Прежде всего они важны именно с гуманитарной точки зрения. Послушайте, несколько сот наших ребят — молодых ребят, тяжелораненых, больных — получили возможность вернуться домой благодаря этому. Только ради этого стоило все делать», — сказал Песков.