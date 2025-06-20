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Гуманитарные аспекты договоренностей с Украиной очень важны, заявил Песков

Песков: договоренности с Украиной в Стамбуле важны с гуманитарной точки зрения.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Договоренности, достигнутые в ходе второго раунда переговоров РФ с Украиной, важны с гуманитарной точки зрения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT.

«Договоренности, которые были достигнуты в ходе последнего, второго раунда переговоров в Стамбуле, очень важны. Прежде всего они важны именно с гуманитарной точки зрения. Послушайте, несколько сот наших ребят — молодых ребят, тяжелораненых, больных — получили возможность вернуться домой благодаря этому. Только ради этого стоило все делать», — сказал Песков.

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