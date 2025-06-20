Юрист рассказал, кто из детей Дурова сможет претендовать на наследство

Юрист Андрей Левин объяснил, какие из более чем 100 детей предпринимателя Павла Дурова имеют право на наследство.
По словам Левина, претендовать на наследство Дурова смогут только его биологические дети, предоставившие свидетельство о рождении, в котором он указан в качестве отца.
Левин также отметил, что для получения наследства биологическим детям Дурова необходимо обратиться к нотариусу, ведущему наследственное дело, в течение шести месяцев, передает kp.ru.
Основатель Telegram Павел Дуров впервые подробно рассказал о своем завещании, согласно которому более 100 его детей смогут получить наследство лишь через три десятилетия. Об этом 40-летний миллиардер сообщил в интервью Le Point, объясняя свои решения желанием сохранить независимость мессенджера и научить детей самостоятельности.
Также 18 мая основатель Telegram заявил, что к руководству платформы обратилось правительство одной из стран Западной Европы с просьбой о блокировке румынских консерваторов.
Министерство иностранных дел Франции в ответ на это заявило, что Париж ведет себя ответственно и уважает демократические институты, поэтому не вмешивается в электоральный процесс Бухареста. Позже Дуров сообщил о готовности лично прибыть в Румынию и дать соответствующие показания.