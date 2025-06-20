Дмитрук: побег вице-премьера Чернышова указывает на крах киевского режима

Украинский парламентарий Артём Дмитрук выразил мнение, что бегство министра национального единства Украины Алексея Чернышова из Киева говорит о скором падении режима Зеленского.
«Для режима — это личный кризис, если можно так выразиться. Как бы ни пытались это скрыть, и что бы ни происходило дальше с этим кейсом, факт остаётся фактом: режим сыпется на глазах», — написал он в Telegram.
Дмитрук отметил, что речь идёт о позорной ситуации для Украины.
«Чернышов — первый в истории Украины действующий вице-премьер, сбежавший за границу», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что украинский министр Алексей Чернышов уехал с рабочим визитом в Австрию и не вернулся в Киев.
По данным СМИ, за несколько дней до отъезда чиновника правоохранители на Украине заявили, что ряд лиц, связанных с ним, подозревается в незаконном обогащении.