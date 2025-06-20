Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитрук: побег вице-премьера Чернышова указывает на крах киевского режима

Украинский министр Чернышов не вернулся в Киев из Австрии.

Источник: Аргументы и факты

Украинский парламентарий Артём Дмитрук выразил мнение, что бегство министра национального единства Украины Алексея Чернышова из Киева говорит о скором падении режима Зеленского.

«Для режима — это личный кризис, если можно так выразиться. Как бы ни пытались это скрыть, и что бы ни происходило дальше с этим кейсом, факт остаётся фактом: режим сыпется на глазах», — написал он в Telegram.

Дмитрук отметил, что речь идёт о позорной ситуации для Украины.

«Чернышов — первый в истории Украины действующий вице-премьер, сбежавший за границу», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что украинский министр Алексей Чернышов уехал с рабочим визитом в Австрию и не вернулся в Киев.

По данным СМИ, за несколько дней до отъезда чиновника правоохранители на Украине заявили, что ряд лиц, связанных с ним, подозревается в незаконном обогащении.