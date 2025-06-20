Эксперт назвал самые распространенные виды мошенничества в сфере ЖКХ

В перечень популярных способов обмана граждан в сфере ЖКХ эксперт отнес сбор денег на фиктивный ремонт, ложные субсидии на счетчики, а также подделку домовых чатов. Бондарь предупредил, что злоумышленники могут требовать оплату за якобы срочные ремонты без официальных документов или протокола общего собрания, и рекомендовал жильцам дождаться официальных решений. В случае ложных обещаний аферистов компенсировать установку счетчиков с предоплатой мошенники могут для убеждения использовать фальшивые сайты или даже звонить. Бондарь напомнил, что реальные субсидии оформляются через государственные органы, например, через портал «Госуслуг». Фальшивые домовые чаты, где злоумышленники выдают себя за совет дома, могут собирать личные данные граждан. В таких чатах могут сидеть боты, которые маскируются под жильцов. Эксперт посоветовал вступать только в официальные чаты, доступные через приложение «Госуслуги Дом».