Эксперт назвала продукты, которые подешевеют в июле

В июле российских потребителей ожидает традиционное сезонное снижение цен на свежие овощи, фрукты и ягоды. Как пояснила агентству «Прайм» доцент Светлана Казанцева, это связано с началом массового сбора нового урожая и увеличением предложения на рынке.
Наибольшее удешевление коснется картофеля, моркови, лука и зелени — петрушки, укропа и салатов. Также снизятся цены на яблоки, груши, редис и чеснок. Становятся доступнее сезонные ягоды: клубника, черника, смородина и крыжовник.
Эксперт отмечает, что масштаб снижения цен зависит от урожайности и логистики. В случае неблагоприятных погодных условий или проблем с транспортировкой скидки могут быть менее значительными.
«В целом, июль — благоприятное время для покупки свежих овощей и фруктов по сниженным ценам, что позволяет разнообразить рацион и сэкономить семейный бюджет», — подчеркнула Казанцева.
Ранее стало известно, сколько мигрантов приняла Россия в 2024 году.