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BBC: Ядерный реактор в Иране поврежден в результате ударов Израиля

В результате ударов Израиля поврежден ядерный реактор и прилегающая территория комплекса в иранском Араке. Об этом в четверг, 19 июня, сообщила Русская служба «Би-би-си» (BBC) в своем Telegram-канале, ссылаясь на спутниковые снимки Maxar Technologies.

В результате ударов Израиля поврежден ядерный реактор и прилегающая территория комплекса в иранском Араке. Об этом в четверг, 19 июня, сообщила Русская служба «Би-би-си» (BBC) в своем Telegram-канале, ссылаясь на спутниковые снимки Maxar Technologies.

Спутниковые снимки, сделанные 18 и 19 июня, демонстрируют повреждения купола реактора и пробоину в верхней части сооружения. Также зафиксированы повреждения нескольких башен и других построек на территории комплекса.

Обе стороны конфликта подтвердили факт удара по объекту в Араке, говорится в сообщении.

18 июня верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что страна не будет подчиняться «диктату» кого-либо и будет стойко противостоять и «навязанной войне», и «навязанному миру», а любое военное вмешательство США обернется невосполнимым ущербом для них. Так он прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о том, что Штаты могут ударить по объектам иранской ядерной программы.

Президент США ранее потребовал от руководства Ирана капитулировать в военном противостоянии с Израилем, подчеркнув, что его «терпение уже на исходе». Верховный лидер исламской республики Али Хаменеи в ответ на это заявил, что США понесут колоссальный ущерб в случае вступления в военный конфликт с Ираном.

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